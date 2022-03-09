24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
Міжнародний економічний форум в Давосі заморозив свої відносини з Росією, включаючи стратегічне партнерство з конгломератами, керованими олігархами.
ВЕФ змушений дотримуватися санкцій США, ЄС і Швейцарії проти Росії, що означає розрив зв'язків з російськими банками та нафтовими компаніями. Про це йдеться в заяві представниці ВЕФ Аманди Руссо, повідомляє Politico.
"Ми не співпрацюємо з жодною особою, яка перебуває під санкціями, і заморозили всі відносини з російськими організаціями", — підкреслила Руссо.
Читайте також:
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.