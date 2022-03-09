ВЕФ змушений дотримуватися санкцій США, ЄС та Швейцарії проти Росії.

Міжнародний економічний форум в Давосі заморозив свої відносини з Росією, включаючи стратегічне партнерство з конгломератами, керованими олігархами.

ВЕФ змушений дотримуватися санкцій США, ЄС і Швейцарії проти Росії, що означає розрив зв'язків з російськими банками та нафтовими компаніями. Про це йдеться в заяві представниці ВЕФ Аманди Руссо, повідомляє Politico.

"Ми не співпрацюємо з жодною особою, яка перебуває під санкціями, і заморозили всі відносини з російськими організаціями", — підкреслила Руссо.

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