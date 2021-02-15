По відношенню до третього кварталу 2020 року ВВП змінився.

По відношенню до третього кварталу 2020 року ВВП в четвертому кварталі виріс (з урахуванням сезонного фактора) на 0,8%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Читайте такожУ Мінекономіки розповіли, що буде з ВВП України до кінця рокуВаловий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2020 року скоротився на 0,7% в річному вираженні.

Що цьому передувало

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.

За словами Петрашка, падіння ВВП в 2020 році склало близько 4,2%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що в 2021 році внутрішній валовий продукт України зросте на 4,8%.

4 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, на якій зростання ВВП можна розраховувати до кінця 2021 року.

9 лютого 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з ВВП України до кінця року.

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Автор: Богдан Слуцький