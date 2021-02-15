По відношенню до третього кварталу 2020 року ВВП в четвертому кварталі виріс (з урахуванням сезонного фактора) на 0,8%.
Про це повідомила Державна служба статистики України.
Читайте такожУ Мінекономіки розповіли, що буде з ВВП України до кінця рокуВаловий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2020 року скоротився на 0,7% в річному вираженні.
Що цьому передувало
За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.
За словами Петрашка, падіння ВВП в 2020 році склало близько 4,2%.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що в 2021 році внутрішній валовий продукт України зросте на 4,8%.
4 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, на якій зростання ВВП можна розраховувати до кінця 2021 року.
9 лютого 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з ВВП України до кінця року.
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