Петрашко підкреслив, що уряд зберігає прогноз зростання економіки на 4,6% ВВП в 2021 році.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в 4 кварталі 2020 року оцінює скорочення валового внутрішнього продукту України на рівні 1%.

Про це повідомив під час виступу на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" міністр Ігор Петрашко.

Читайте такожШмигаль розповів, на яке зростання ВВП можна розраховувати до кінця рокуПетрашко підкреслив, що уряд зберігає прогноз зростання економіки на 4,6% ВВП в 2021 році.

"Падіння ВВП в третьому кварталі скоротилося до 3,5% ВВП, а в четвертому кварталі - до 1%", - сказав міністр.

"В даний час умови для економічного відновлення в принципі досить сприятливі. Зрозуміло, що в один момент все не зміниться на краще. Але наш прогноз на 2021 рік - зростання на 4,6% - ми залишаємо незмінним і цілком ймовірним", - зазначив Петрашко.

За словами міністра, дії уряду і НБУ сприяли формуванню певних позитивних тенденцій в економіці.

"Так, минулого року уряд запровадив низку стимулюючих заходів, у тому числі розширив програму «Доступні кредити 5-7-9». Зараз за програмою бізнесу видано кредитів більш ніж на 20 млрд грн. Також був введений новий інструмент - портфельні кредитні гарантії, що спростить доступ до фінансів для малого та середнього бізнесу", - зазначив Петрашко.

Міністр нагадав, що під час посилення карантину були реалізовані 3 нові програми підтримки бізнесу (допомога ФОПам і працівникам по 8 тис., допомога роботодавцям, компенсація ЄСВ), загальна сума компенсацій за якими склала 4,7 млрд грн.

"Для збереження робочих місць було введено допомогу з часткового безробіття. Ця програма дозволила зберегти робочі місця для близько 400 тис.осіб, а сума компенсації склала 2,8 млрд грн. Разом з тим, за рік центри зайнятості працевлаштували понад 600 тис.осіб, а сума виплат по безробіттю склала – 15,8 млрд грн", - додав Петрашко.

Що цьому передувало

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% щодо аналогічного періоду 2019 року. За словами Петрашка, падіння ВВП у 2020 році склало близько 4,2%.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що у 2021 році внутрішній валовий продукт України зросте на 4,8%.

4 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, на яке зростання ВВП можна розраховувати до кінця 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький