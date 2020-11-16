При цьому в порівнянні з другим кварталом 2020 року, ВВП в третьому кварталі виріс на 8,5%.

Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2020 року в річному вираженні, у порівнянні з третім кварталом 2019 року, скоротився на 3,5%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

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При цьому у порівнянні з другим кварталом 2020 року, ВВП в третьому кварталі виріс на 8,5%.

За оцінкою Мінекономіки падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками дев'яти місяців 2020 року сповільнилося до 5,5% після падіння на 5,8% за підсумками січня-серпня.

Попередні показники

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-серпень 2020 року зведений з дефіцитом у 2,399 мільярда доларів, що у 2,5 раза менше дефіциту за аналогічний період 2019 року (5,915 мільярда доларів).

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-вересень 2020 року зведений з профіцитом в 530,8 млн дол., тоді як за аналогічний період 2019 року спостерігався дефіцит в 4,199 млрд дол.

Згідно з даними Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік був зведений з дефіцитом в 3,633 млрд дол., що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік. У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у 2019 році виріс на 8,8% – до 10,723 млрд дол.

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Автор: Катерина Жирій