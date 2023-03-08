У лютому цього року економічна активність поступово відновлювалася.

Падіння валового внутрішнього продукту у лютому 2023 року становить 26% (±2%), що краще показника січня – 32% (±2%).

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, про це свідчать оперативні оцінки відомства.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалася, враховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи всіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого. Виграна Україною "енергетична війна" додала оптимізму бізнесу, який поліпшив свої настрої щодо майбутнього і активізував діяльність", - сказала перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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Зокрема, в лютому поорівняно з січнем поточного року дещо покращилася ситуація в промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого фактора, як дефіцит електроенергії, враховуючи запуск в роботу дев'яти атомних блоків. Крім того, в лютому ракетних ударів по об'єктах електроенергетики було менше, ніж у січні поточного року, а їх негативний вплив ще й нівелювався більшою адаптивністю виробників.

За оцінками Мінекономіки, поліпшується ситуація в багатьох галузях економіки. Так, у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності по всіх ключових видах транспорту, крім авіаперевезень, діяльність яких поки не здійснюється через військові дії. Також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема в регіонах, які відносно менше постраждали від війни та куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращилися очікування ділової активності сфери торгівлі, яка чутлива до змін попиту.

Спостерігається поступове поліпшення ситуації і в будівельній сфері. Це сталося через те, що на деокупованих територіях активізуються будівельні роботи, зокрема з відновлення зруйнованих або пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об'єктів.

Економіка України в умовах війни

Міжнародний валютний фонд очікував падіння ВВП України на 35% за підсумками 2022 року через військове вторгнення Росії.

6 травня 2022 року повідомлялося про те, що війна забрала понад 50% ВВП України і для того, щоб компенсувати ці втрати, економіка повинна щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% – протягом 10 років.

Наприкінці травня 2022 року озвучувалися прогнози щодо того, що через війну українська економіка впаде на третину.

ВВП України у 2022 році скоротився на 30,4%.

У січні 2023 року в ООН заявили про те, що війна знищила 35% економіки України.

Законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.

Національний банк очікує зростання реального ВВП у 2023 році на 0,3%. При цьому згідно з прогнозом регулятора в 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%.

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