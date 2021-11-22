Новим лідером серед схем з мінімізації податків стала виплата зарплат у конвертах.

Схеми ухилення від оподаткування призводять до загальних втрат державного бюджету України в розмірі від 263 до 443 млрд грн на рік.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Інституту соціально-економічної трансформації та Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

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Як йдеться в дослідженні, обсяг самих схем оцінюється від 918 до 1526 млрд грн.

Експерти відзначають, що в Україні за останні п'ять років змінилася сама структура ухилення від податків.

"Структурні зміни, зміни в законодавстві, економічна криза та інші фактори призвели до зростання обсягів зловживань за певними схемами (заробітні плати в конвертах, порушення митних правил, контрабанда і корупція на кордоні), але в той же час і до зменшення зловживань за іншими схемами (офшорні схеми, схеми з мінімізації ПДВ всередині країни)", — йдеться в дослідженні.

Лідери схем з мінімізації податків:

Виплата зарплат в конвертах. Обсяги таких виплат приблизно становлять 220-300 млрд грн на рік, а втрати бюджету — від 110 до 150 млрд грн.

Контрабанда. Втрати бюджету від сірого і чорного імпорту становлять від 68 до 120 млрд грн. При цьому за останній рік зросли обсяги обох цих схем.

Офшорні схеми. Обсяги виведення доходів за кордон зменшилися і досягають від 120 до 200 млрд грн (15-35 млрд грн втрат бюджету на рік).

Обсяги зловживань:

с хеми тіньового ринку оренди землі та сільгосппродукції: 24-118 млрд грн на рік, потенційні втрати бюджету — 10-46, 5 млрд грн;

хеми тіньового ринку оренди землі та сільгосппродукції: 24-118 млрд грн на рік, потенційні втрати бюджету — 10-46, 5 млрд грн; розкрадання податку на додану вартість: 144-180 млрд грн на рік, потенційні втрати бюджету — 24-30 млрд грн;

контрафакт: 85-105 млрд грн на рік, потенційні втрати бюджету-38-43 млрд грн;

приховування обсягів продажів: 50-130 млрд грн на рік, потенційні втрати бюджету — 1-6, 3 млрд грн;

використання режиму ФОП замість наймання працівників: 23-58 млрд грн на рік, потенційні втрати бюджету — 6-10 млрд грн на рік.

Ухилення від сплати податків:

У жовтні 2021 року координатор експертних груп "економічної експертної платформи" Олег Гетман розповів про те, як українці ухиляються від сплати податків.

Автор: Олена Коваленко