Трамп відмовився від продажу Києву ракет "Томагавк", віддавши перевагу переговорам із Росією.

Президент України Володимир Зеленський ретельно підготував ґрунт для свого візиту в Білий дім 17 жовтня, але зустріч із президентом США Дональдом Трампом пішла не за планом. Американський лідер так і не оголосив про надання Києву ракет "Томагавк".

Видання The New York Times пише, що Зеленський провів кілька телефонних розмов, говорячи Трампу про необхідність передати Україні "Томагавки". Навіть була інформація, що президент США готовий піти на цей крок, але після розмови з Володимиром Путіним усе змінилося.

"Це дежавю. Трамп знову попався на старий трюк Путіна", - сказав голова комітету у закордонних справах Верховної Ради Олександр Мережко.

Ця ситуація не нова для України. Протягом кількох місяців українці спостерігали, як спроби залучити на свій бік президента США неодноразово підривалися Москвою, яка обіцяла нові мирні переговори.

Нинішня ситуація, з одного боку, ставить Київ у незручне становище, змушуючи чекати на зустріч Трампа і Путіна, перш ніж ухвалювати рішення про подальші дії. Якщо переговори не принесуть результатів, Україна знову спробує схилити американського лідера до надання більшої кількості зброї. Водночас ситуація, що склалася, підтверджує, що Росія вестиме переговори тільки в разі військової загрози.

"Це показує силу "Томагавків". Зброя не обов'язково має бути розгорнута, щоб бути ефективною і змусити Путіна реагувати. Тож, очевидно, тиск працює", - сказав старший директор дослідницької організації Rasmussen Global Гаррі Неделку.

За його словами, згода Путіна на нову зустріч із Трампом може також дати Україні тимчасовий перепочинок від російських авіаударів, оскільки Москва захоче показати Вашингтону, що вона готова скласти зброю. Києву потрібна пауза, щоб відновити енергетичні об'єкти, пошкоджені внаслідок постійних ударів РФ.

Нардеп Мережко сумнівається, що Путін вестиме серйозні переговори на зустрічі з Трампом у Будапешті. Він вважає, що російський диктатор спробує "знову обдурити Трампа".

Аналітики кажуть, що, якщо новий раунд переговорів розпочнеться, то Україна буде у відносно сильнішій позиції, ніж під час попередніх спроб переговорів.

Під час закритої зустрічі в Білому домі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом говорили про постачання зброї, зокрема далекобійних ракет "Томагавк". Спочатку президент США робив обнадійливі заяви щодо таких постачань, але змінив свою позицію і дав зрозуміти, що не планує надавати Києву "Томагавки", оскільки лідери розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні.

Зі свого боку Зеленський вважає, що Путін наляканий можливістю постачання американських крилатих ракет. Він додав, що Трамп не остаточно відмовився від цієї ідеї.

