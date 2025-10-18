Розглядаючи питання про екстрадицію до Німеччини українця, підозрюваного у підриві "потоків", польський суддя нагадав, чим є війна з правової точки зору.

Підрив газогону "Північний потік", якщо це справді справа рук українських спецпризначенців, не може вважатися актом саботажу і кримінальним злочином, оскільки в такому випадку він є елементом оборонних дій у відповідь на збройну агресію РФ. Таку кваліфікацію цій події дав суддя Окружного суду Варшави Даріуш Любовський під час судового засідання, на якому розглядалося питання про екстрадицію до Німеччини громадянина України, підозрюваного у підриві "Потоків".

"Якщо Україна та її спецслужби організували збройну місію знищення ворожих трубопроводів – що суд не стверджує – то ці дії не були протиправними. Навпаки, вони були обґрунтованими, раціональними та справедливими", – заявив суддя, аргументуючи своє рішення про відмову в екстрадиції українця до Німеччини.

Даріуш Любовський наголосив, що українські військові, в тому числі спецпризначенці, не можуть вважатися терористами чи диверсантами з правової точки зору, бо вони виконують задачі з оборони власної Батьківщини в умовах війни.

Відео дня

"Підрив критичної інфраструктури країни в мирний час ворожими спецслужбами чи терористами є диверсією і становить злочин саботажу. Однак такі ж дії збройних сил, включно зі спецназом, під час справедливої оборонної війни проти критичної інфраструктури агресора не є диверсією, а військовою операцією, яка не може вважатися злочином", – зауважив суддя.

Справа про підрив "Північних потоків"

Як писав УНІАН, у вересні 2022 року в Балтійському морі сталися вибухи, унаслідок яких були пошкоджені три з чотирьох гілок російських газогонів Nord Stream 1 і Nord Stream 2, що сполучали Росію з Німеччиною. Після цього Федеральна прокуратура Німеччини відкрила кримінальне провадження за підозрою в умисному вибуху та антиконституційному саботажі. Розслідування здійснюють Федеральна поліція та спецслужби Німеччини.

У серпні 2024 року з’явилися повідомлення про те, що Німеччина видала європейський ордер на арешт громадянина України, якого підозрюють у тому, що він був одним із водолазів, причетних до підриву. У серпні 2025 року слідство розширило коло підозрюваних — німецька прокуратура видала ордери на арешт ще кількох громадян України, яких вважають учасниками групи, що безпосередньо здійснила диверсію. За даними розслідування, вибухівка могла бути доставлена на місце на яхті Andromeda, орендованої у Німеччині. На борту перебували кілька осіб — водолази, вибухотехнік і координатор.

Станом на сьогодні справа залишається на стадії попереднього слідства. Формально обвинувачення більшості фігурантів ще не висунуто. Слідчі мають технічні докази — зокрема підводні знімки, аналіз залишків вибухових речовин та фрагменти обладнання, знайдені поблизу місця вибухів. Розслідування ведеться у співпраці з Данією та Швецією, проте ці країни вже обмежили або завершили власні розслідування, не оприлюднивши висновків.

Наприкінці вересня у Польщі затримали українця за німецьким ордером. Однак польський суд відмовився надати згоду на його екстрадицію до Німеччини.

Вас також можуть зацікавити новини: