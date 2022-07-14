В останні тижні єна встановила кілька найнижчих значень, оскільки трейдери відмовилися від неї в гонитві за більш високими ставками в США.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну японська єна впала до самого найнижчого рівня за останні 24 роки.

Падіння відбулося 14 липня 2022 року. Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, очікуване зростання розриву ключових ставок між Японією і США ще більше знизило вартість валюти.

Вона впала на 0,5% до мінімуму в 138,10 за долар під час ранкових торгів – рівня, якого не було з вересня 1998 року.

В останні тижні єна встановила кілька найнижчих значень, оскільки трейдери відмовилися від неї в гонитві за більш високими процентними ставками в США, де в цьому році Федеральна резервна система, як очікується, буде діяти більш агресивно для боротьби зі стрімкою інфляцією.

Банк Японії дотримувався м'якої монетарної політики та застеріг тільки від "надмірних коливань" ціни єни.

Інфляція в Японії досягла 2,5% у червні вище діапазону банку.

Інфляція в США:

У липні 2022 року інфляція в США досягла максимального показника за 41 рік.

За підсумками червня споживчі ціни в США (індекс CPI) виросли на 9,1% в річному вимірі.

Інфляція прискорилася в порівнянні з показником 8,6% в травні та оновила максимум з листопада 1981 року. Базова інфляція, що не враховує вплив короткострокових змін ціни на продукти харчування та енергетики, зросла на 5,9%.

Максимальне зростання показали ціни на енергоносії — індекс виріс на 41,6%, або найбільше з 1980 року. Продовольство подорожчало на 10,4% За останній рік — найшвидше з 1981 року.

У місячному вимірі інфляція в США зросла на 1,3%. Це також сталося через зростання вартості енергоносіїв і продовольства. Це перевищило прогнози економістів, які очікували червневу інфляцію на рівні 8,8%.

Війна та інфляція в Україні:

За прогнозом НБУ в результаті війни в Україні очікується падіння внутрішнього валового продукту більш ніж на третину та істотне прискорення інфляції.

Станом на 8 липня 2022 року інфляція в Україні перевищила 20%.

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