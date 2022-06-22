При цьому фінансування потреб бюджету та поповнення міжнародних резервів можливі завдяки масштабній фінансовій допомозі країн-партнерів.

Унаслідок війни в Україні очікується падіння Внутрішнього валового продукту більш як на третину та суттєве прискорення інфляції.

Про це йдеться в звіті Національного банку України про фінансову стабільність країни.

В НБУ зазначили, що задля уникнення неконтрольованої девальвації та відпливу капіталу, тимчасово зафіксували обмінний курс та запровадили валютні обмеження, підтримуючи валютний ринок інтервенціями.

При цьому фінансування потреб бюджету та поповнення міжнародних резервів можливі завдяки масштабній фінансовій допомозі країн-партнерів.

"Падіння економічної активності матиме тривалий негативний вплив на доходи бізнесу та населення, а отже і на якість кредитного портфеля банків. Це також призведе до зменшення попиту на послуги фінансового сектору", - зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, що згідно з весняним прогнозом Світового банку, обсяг виробництва в Україні, ймовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% цього року, оскільки вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту та унеможливило економічну діяльність на великих територіях країни.

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