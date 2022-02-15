В ОП запевнили, що НБУ і комерційних банків є достатньо ліквідності для забезпечення будь-якого зняття готівки з карток.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма не радить українцям знімати готівку у банкоматах і купувати долари.

Про це він заявив в ефірі програми Право на владу на каналі 1+1.

"Є певний здоровий курс. Це 27, максимум 28,5 грн. А є спекулятивний курс, який створюється, коли люди малюють собі віртуальні сценарії, ймовірність яких дуже низька. Це блокада, бомбардування тощо. Ці сценарії починають закладати у фінансові ринки. З'являється паніка. Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищувати 30 грн. Резервів НБУ більш ніж достатньо, щоби вгамувати паніку. Я звертаюсь до громадян. Якщо є бажання купити долар по 28 чи навіть по 29,5, купіть. Але ви втратите, тому що протягом 2-3 місяців курс відкотиться на нормальний рівень у 27-28 грн, і хтось втратить 5 -10% заощаджень.

В ОП запевнили, що НБУ і комерційних банків є достатньо ліквідності для забезпечення будь-якого зняття готівки з карток.

"Вільна ліквідність банківської системи становить 200 млрд грн. Це ті кошти, які можуть бути миттєво видані населенню, але готівка, це завжди більший ринок, ніж кошти на картках ", - сказав Шурма.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив 16 лютого Днем єднання.

Згідно з документом, у цей день необхідно підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконати о 10.00 Державний Гімн України, провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

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