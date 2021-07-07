Йдеться про новий план інвестицій для цього регіону.

Європейський Союз виділить 17 мільярдів євро для інвестиційного розвитку країн "Східного партнерства".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та розширення Олівер Варгеї під час онлайн-виступу на конференції з питань реформ в Україні "Сильна Україна в сильнішій європейській та євроатлантичній родині", яка проходить у Вільнюсі (Литва).

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"Я дуже радий повідомити вам чудову звістку для східних наших партнерів, включаючи Україну, про новий план інвестицій для цього регіону. Ми мобілізуємо 17 млрд євро на інвестиції в цей регіон... Щоб була велика динаміка в економіці та суспільствах цього регіону", - сказав він.

"Східне партнерство": що необхідно знати

"Східне партнерство" - зовнішньополітична ініціатива Європейського Союзу, яка поширюється на 28 держав – членів ЄС і шість східноєвропейських сусідів ЄС - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Ініціатива була прийнята 7 травня 2009 р. на Празькому установчому саміті за пропозицією Польщі та Швеції, з метою поглиблення співпраці держав Східної Європи та Південного Кавказу з ЄС та оновлення договірно-правової бази відносин шляхом заміни угод про партнерство і співробітництво на Угоди про асоціацію, створення поглиблених і всеосяжних зон вільної торгівлі, лібералізації візового режиму між ЄС і країнами-партнерами.

2 липня 2021 року в Європейському Союзі представили план співпраці з країнами в рамках програми "Східного партнерства", в тому числі з Україною, на суму 2,3 мільярда євро.

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Автор: Леся Лещенко