Інвестиційний план, запропонований Єврокомісією, передбачає також залучення до 17 млрд євро державних і приватних інвестицій.

У Європейському Союзі представили план співпраці з країнами у рамках програми "Східного партнерства", в тому числі з Україною, на суму 2,3 мільярда євро.

Про це йдеться у прес-релізі Європейської комісії.

Єврокомісія та її віце-президент Жозеп Боррель виступили з пропозицією щодо того, як у наступні роки посприяти реалізації пріоритетів у співпраці з країнами "Східного партнерства".

Програма співпраці ґрунтується на п'яти довгострокових цілях, основою яких визначено довгострокову економічну рівновагу . Ця пропозиція буде підкріплена економічним та інвестиційним планом на суму 2,3 мільярда євро у вигляді грантів, гарантій та змішаних інструментів фінансування, із потенціалом залучення до 17 млрд євро державних і приватних інвестицій.

Читайте такожУ Мінфіні розповіли, що відбувається з поповненням держбюджетуКомплексний план спрямований на збільшення торгівлі, економічного зростання та створення робочих місць, інвестування у комунікаційну інфраструктуру, зміцнення демократичних інституцій та верховенства права, на підтримку "зелених" і цифрових трансформацій та на розвиток справедливих, гендерно рівних і інклюзивних спільнот.

Зазначається, що ця пропозиція буде обговорена з країнами-партнерами зі "Східного партнерства" і країнами-членами Євросоюзу, громадянським суспільством і іншими ключовими зацікавленими сторонами, запрошеними на проведення шостого саміту "Східного партнерства" у грудні 2021 року.

Довідка УНІАН

«Східне партнерство» є політичною ініціативою, започаткованою на Празькому саміті у травні 2009 року та спрямованою на зближення з ЄС Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України. Співпраця ЄС зі східними партнерами орієнтована на стимулювання політичних і соціально-економічних реформ.

Читайте такожРада ухвалила в першому читанні спірний "ресурсний" законопроектУ травні цього року глави МЗС України, Молдови та Грузії започаткували Асоційоване тріо для посилення євроінтеграції. Взаємодія трьох країн передбачає посилену співпрацю на шляху до майбутнього членства в ЄС.

24 червня у Брюсселі глави МЗС України, Грузії та Молдови представили мету Асоційованого тріо. Вони вважають за необхідне вивести співпрацю в рамках ініціативи «Східне партнерство» на новий рівень.

Раніше вже стало відомо, що МЗС у рамках "Східного партнерства" пропонує відкрити перспективу членства в ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко