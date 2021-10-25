Перший транш був виділений в грудні 2020 року.

Європейська комісія сьогодні виділила другий транш у розмірі 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги для України.

Як сказано на сайті Єврокомісії, це другий і останній транш макрофінансової програми після виділення першого траншу в грудні 2020 року.

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З урахуванням нового траншу, непогашена сума запозичень України відповідно кільком макрофінансовим програмам досягла 4,4 мільярда євро.

Цей другий транш є частиною більш широкого пакету макрофінансової допомоги в розмірі 3 мільярдів євро для десяти країн, які відносяться до політики розширення і сусідніх країн. Ці кошти спрямовані на надання допомоги з метою полегшення економічних наслідків пандемії COVID-19. Ця програма є конкретною демонстрацією солідарності ЄС з країнами-партнерами, щоб допомогти відповісти на економічний вплив пандемії COVID-19.

Допомога від ЄС:

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

9 грудня 2020 року Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

Автор: Віталій Саєнко