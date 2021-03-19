Дефіцит державного бюджету у 2020 році склав 5,3% ВВП.

З державного бюджету у 2020 році витратили 119,7 млрд грн на обслуговування боргів, що становить 10,9% від усієї дохідної частини бюджету.

Про це повідомляється в опублікованому звіті про виконання держбюджету у 2020 році на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

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Відзначається, що в цілому за підсумками 2020 року завдяки виваженій і послідовній політиці уряду, попри карантин, викликаний гострою респіраторною хворобою COVID-19, вдалося домогтися виконання бюджетних показників у запланованих законом обсягах.

Зокрема, вдалося утримати дефіцит державного бюджету на рівні 5,3% ВВП при плані 7,5% ВВП; перевиконати доходи держбюджету (фактично надійшло 1076 млрд грн при затверджених законом обсягах в сумі 1022 млрд грн); профінансувати сферу оборони та безпеки в обсязі 6,1% ВВП; забезпечити зростання мінімального розміру заробітної плати, прожиткового мінімуму та інших видів соціальних виплат і допомог.

Що цьому передувало

За даними Міністерства фінансів, Україні у 2021 році належить виплатити за держборгом 585,13 млрд грн. Пікові періоди виплат за держборгом у 2021 році прогнозуються в другому і третьому кварталах.

19 березня 2021 року прес-служба Мінфіну з посиланням на звіт про виконання державного бюджету України за 2020 рік повідомила про те, що уряду України у 2020 році вдалося домогтися виконання бюджетних показників у запланованих законом про державний бюджет обсягах, попри карантинні обмеження, і утримати дефіцит держбюджету в рамках граничного показника, а також перевиконати дохідну частину держбюджету.

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Автор: Богдан Слуцький