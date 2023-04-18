Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 38,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 15 копійок і становить 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро - 40,75 грн за євро.

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Курс в умовах війни

У травні 2022 року в Україні скасували обмеження на встановлення курсу, хоча до вторгнення Росії курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Більше того, до війни в Україні був плаваючий курс гривні.

У липні 2022 року регулятор послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Фінансовий аналітик Віталій Шапран прогнозує, що курс долара в Україні після Великодня продовжить демонструвати тенденцію до зниження. При цьому Шапран припустив, що курс на готівковому ринку впаде до офіційного рівня - 36,6 грн/дол. За його словами, все залежатиме від ряду факторів, серед яких успіхи ЗСУ на фронті.

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