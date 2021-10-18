У серпні майже всі основні види економічної діяльності, крім оптової торгівлі, продемонстрували збільшення обсягів виробництва.

Валовий внутрішній продукт України в січні-серпні 2021 року, за розрахунками Міністерства економіки, збільшився на 2,9%.

Про це йдеться в огляді економічної активності, опублікованому Мінекономіки.

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Зазначається, що в серпні майже всі основні види економічної діяльності, крім оптової торгівлі, продемонстрували збільшення обсягів виробництва, яке підтримувалося високим рівнем цін на світових товарних ринках, активним нарощуванням обсягів с/г виробництва (а саме рослинницької продукції), оптимістичними настроями бізнесу в умовах дії "зеленого" рівня епідемічної небезпеки на всій території країни.

"Зростання не перевищило рівня падіння, зафіксованого в цей період минулого року, тобто зараз економіка знаходиться у фазі відновлення. Перехід до фази зростання прогнозується в наступному році", - йдеться в огляді.

Попередні показники:

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт України в січні-липні 2021 року збільшився на 2,1%.

Автор: Дмитро Шварц