За підтримки Фонду держмайна, менеджмент отримав необхідні кошти, попри дефолтні кредити і борги, що виникли при старому керівництві у 2018-2019 роках.

Харківський "Електроважмаш" 2 березня здійснив розрахунок за боргами із заробітної плати сумою понад 40 млн грн. Відповідну виплату керівник підприємства анонсував днем раніше.

Про це йдеться в повідомленні Фонду держмайна.

За підтримки Фонду держмайна, менеджмент отримав необхідні кошти, попри дефолтні кредити і борги, що виникли при старому керівництві у 2018-2019 роках.

"На ДП "Електроважмаш" реалізується програма стабілізації роботи та виведення підприємства з глибокої економічної кризи через відсутність обігових коштів.

План стабілізації включає реструктуризацію проблемних кредитів (один з двох кредитів вже виведений з дефолтного стану і почав обслуговуватися заводом), залучення потрібного оборотного капіталу і істотне підвищення маржинальності по основних лініях продукції", - відзначили в ФДМ.

Денис Кудін, заступник глави ФДМ підкреслив, що завод має всі можливості для нормального існування, а також виплат стабільної і своєчасної зарплати співробітникам. Єдиною причиною важкого стану заводу є відсутність оборотних коштів.

“Залучити необхідні кошти виключно через традиційні банківські інструменти складно через наявні історичні дефолти. Тому менеджмент працює із замовниками щодо поліпшення платіжної дисципліни і звертається за фіндопомогою до інших підприємств", - зазначив Денис Кудін, заступник голови Фонду держмайна.

У найближчі два місяці ЕТМ отримає 340 млн гривень від індексації за постачання продукції "Укргідроенерго" за 2018-2020 роки. Крім того, ЕТМ вперше за останні 5 років проходить сертифікацію Укрзалізниці, що дозволить заводу взяти участь у програмі оновлення та модернізації основного складу. Нещодавно на канівській ГЕС був введений агрегат виробництва "Електроважмашу", величина контракту склала 50 млн грн.

"Електроважмаш" виробляє агрегати для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигуни для транспорту і промисловості. Крім українських електростанцій, генератори харківського виробництва використовуються на електростанціях в країнах СНД і ЄС, а також країнах Азії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН