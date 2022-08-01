Європейські країни відклали план виключення РФ з життєво важливого ринку морського страхування.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну, після набуття чинності ембарго на вугілля, уряди європейських країн пом'якшили зусилля щодо обмеження торгівлі російською нафтою.

Про це повідомляє Financial Times.

Європейські країни відклали план виключення РФ з життєво важливого ринку морського страхування Lloyd's of London і дозволивши деякі міжнародні поставки на тлі побоювань зростання цін на нафту та обмеження глобальних поставок енергоресурсів.

Війна в Україні та санкції:

Заборона на страхування в ЄС була введена 4 червня і залишається в силі. Він не дозволяє компаніям в блоці оформляти нову страховку для будь-якого судна, що транспортує російську нафту де завгодно.

Існуючі договори залишаються дійсними до 5 грудня, коли всі подібні види діяльності будуть заборонені.

ЄС змінив частину своїх санкцій, щоб дозволити європейським компаніям мати справу з деякими російськими державними компаніями, такими як "Роснефть", з метою транспортування нафти в країни за межами блоку.

Європейським компаніям більше не буде заборонено платити таким компаніям, як "Роснефть", "якщо ці транзакції вкрай необхідні", за покупку або транспортування сирої або нафтопродуктів в треті країни, заявив ft представник Європейської комісії.

У заяві ЄС говориться, що заходи були прийняті, щоб "уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі".

Вугільне ембарго:

Євросоюз 8 квітня опублікував п'ятий пакет санкцій, що містить вугільне ембарго.

З серпня 2022 р.передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

21 липня 2022 року стало відомо про те, що Великобританія введе санкції на імпорт вугілля і нафти з Росії.

1 серпня 2022 року в ЄС набуло чинності ембарго на російське вугілля.

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