Прем'єр запевнив, що уряд буде й надалі фінансувати всі соціальні зобов'язання держави перед українцями.

Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в окремі періоди минулих років був менший, ніж зараз.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході свого виступу на годині уряду в парламенті.

Читайте такожДержбюджет-2020 недоотримав 1,6 мільярда гривень – Шмигаль (відео)

"Коротко зупинюся на темі, яка викликала маніпуляції в медійному просторі. Йдеться про кошти на Єдиному казначейському рахунку. Станом на початку листопада кошти на ЄКР склали 15,1 млрд грн. Дозвольте повідомити про наступне: у 2018 році було 7 місяців, коли сума на ЄКР на 1 число звітного місяця була значно меншою", - сказав прем'єр.

Шмигаль навів приклад 2018 року, коли 1 липня залишок коштів на ЄКР склав 2 млрд грн. У 2019 році, за його словами, був період, коли протягом півроку сума коштів на ЄКР на початок звітного місяця становила менш як 15 млрд грн.

"Уряд фінансує і буде далі фінансувати всі соціальні зобов'язання держави перед українцями", - підкреслив прем'єр.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2020 року склав 15,1 млрд грн, що на 28,8% менше показника місяцем раніше (21,3 млрд грн).

Хронологія подій

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом повинен представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кабмін приступив до розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів України представить Національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

Шмигаль також заявив, що держбюджет-2020 недоотримав 1,6 мільярда гривень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій