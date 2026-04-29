В Україні різко зросли середні зарплати: де платять найбільше

Серед регіонів за рівнем зарплат зі значним відривом лідирує Київ.

Середня заробітна плата у березні в Україні зросла на 7,2% у порівнянні з лютим – до 30 356 гривень, повідомляє Державна служба статистика у Facebook.

Зазначається, що найбільше грошей традиційно заробляють у столиці. Тут працівникам у березні, у середньому, нараховували 49 381 грн. На другому місці Київська область - 29 997 грн

На іншому полюсі списку цього разу опинилися Чернівецька область - 21 453 грн. На п’яти Буковині наступає Кіровоградщина – 21375 гривень

Як і у лютому, найбільше, за підсумками березня, заробили працівники галузі інформації та телекомунікацій - 85 673 грн, а найменше – освітяни: 19 394 грн

Слід зазначити, що дані по середніх зарплатах Держстат наводить без урахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Якщо ж відмінусувати ці податки, то працівники у березні отримували чистими на руки, у середньому, 23 373 гривні.

У Держстаті додали, що підприємства винні своїм працівникам станом на 1 квітня 3,6 млрд грн.

За даними дослідження "OLX Робота", у 2025-2026 роках середні зарплати в Україні зросли від 31% до 96%. За рік найбільше зростання спостерігали у сферах торгівлі, реклами та будівництва.

Водночас, за даними дослідження Deloitte Ukraine, у 2025 році найбільша частка витрат українців припадала на товари та послуги першої необхідності – 84% місячного бюджету.

Вас також можуть зацікавити новини: