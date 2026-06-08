Хто заробляє найбільше в Кабміні: озвучено зарплати урядовців за травень

Окремо урядовцям нараховували гроші за відрядження.

Офіційна заробітна плата прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко за травень склала 109 097,44 гривні за вирахуванням податків, звітує урядовий портал.

Свириденко нарахували посадового окладу 128 191,19 гривні та нарахувань за відрядження 13 493,80 гривні, що разом склало 141 684,99 гривні. З цієї суми було сплачено 32 587,55 гривні податків.

Значно більше за свою керівницю у травні отримав "чистими" на руки перший віце-прем’єр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль – 128 933,35 гривні. Його посадовий оклад склав 80 962,86 гривні, а опалата за відрядження – 86 483,05 гривні. Тож сумарно Шмигалю нарахували 167 445,91 гривні, з яких було сплачено 38 512,56 гривні податків.

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Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заробив "чистими" рівно на одну копійку більше за травень, ніж Свириденко – 109 097,45 гривні. Йому нарахували 74 215,95 гривні окладу та 67 469,05 гривні за час відрядження - сумарно 141 685,00 гривень, з яких в якості податків вирахували 32 587,55 гривні.

Також варто зазначити, що саме таку суму фактичної заробітної плати, що і Свириденко, – 109 097,44 гривні за травень – отримали віце-прем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба і віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна.

Зарплати в Україні – останні новини

Тим часом, офіційна середньомісячна заробітна плата в Україні у першому кварталі склала 28 885 гривень. При цьому чоловіки заробляють значно більше – в середньому на 9 007 гривень – за жінок, згідно зі статистикою.

Водночас реальний розмір середньої зарплати в Україні не перевищує 20 тисяч гривень, кажуть експерти.

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