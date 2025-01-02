Міністерство фінансів оновило дані щодо зарплати в держорганах.

Зарплати чиновників в Україні в період із січня по листопад 2024 року включно зросли на 61%. В останній місяць осені середня зарплата в центральних державних органах склала 62 тисячі гривень.

За даними Міністерства фінансів, на початку року вона становила 38,6 тисячі гривень. Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 раза перевищує середній рівень у країні.

Зазначається, що лідерами за рівнем зарплат став Антимонопольний комітет, де в середньому працівники отримують 118,7 тисячі гривень. Загалом у комітеті працює 268 осіб. При цьому найвища зарплата у керівництва - 215 тисяч гривень.

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У Міністерстві юстиції працюють 997 осіб, а середня зарплата - 100,5 тисячі гривень.

При цьому в Центральній виборчій комісії зарплата становить 97,2 тисячі гривень, а працюють 248 осіб. Найвища зарплата у керівництва - 18 осіб отримують у середньому 310,3 тисячі гривень.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата становить 65,5 тисячі гривень, а чисельність працівників - 672 осіб. Варто зазначити, що керівництво отримує 132,9 тисячі гривень.

Зарплати в Україні - останні новини

Середня зарплата штатних працівників в Україні за січень-вересень 2024 року зросла на 22,2% - до 20 592 гривень. Найвищі зарплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій - 50 752 гривень.

На другому місці за розміром середньої заробітної плати - працівники авіаційного транспорту - 40 443 гривні, а третю сходинку посідають представники фінансової та страхової діяльності, у яких середня зарплата зросла до 40 194 гривень.

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