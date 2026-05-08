Коли в Україні зростуть зарплати і повернуться мігранти: НБУ дав обнадійливий прогноз

Збільшення кількості шукачів роботи випереджало зростання кількості вакансій.

Національний банк прогнозує зростання заробітних плат в Україні цьогоріч на понад 11%. Також очікується поступове повернення мігрантів з 2027 року, що потенційно сприятиме покращенню ситуації на ринку праці.

Як йдеться в Інфляційному звіті НБУ, подальше підвищення оплати праці зумовлюватиметься зокрема збереженням браку робочої сили та високою конкуренцією за працівників. Очікується, що у 2026 році темпи зростання реальних заробітних плат становитимуть 11,6%. У наступні два роки зростання зарплат продовжиться, але повільнішими темпами: 7,1% у 2027-му та 5,8% у 2028 році.

Також регулятор відмітив певне покращення ситуації на ринку праці, зокрема збільшення пропозиції робочої сили.

"Хоча через міграційні процеси минулих періодів та мобілізацію дефіцит кадрів залишався значним, але пропозиція робочої сили почала зростати. Частка економічно активного населення в березні сягнула найвищого рівня з весни 2023 року. Збільшення кількості шукачів роботи на онлайн-платформах та в Держслужбі зайнятості випереджало зростання кількості вакансій", - йдеться в документі.

НБУ зберіг припущення щодо чистого відпливу населення у 2026 році на рівні 200 тисяч осіб. При цьому базовий сценарій містить припущення щодо розвороту міграційних потоків у 2027– 2028 роках. Так, у 2027 році очікується повернення 100 тисяч осіб, а у 2028 – 500 тисяч.

Однак НБУ розглядає ризик тривалого відпливу населення як вагомий чинник обмеження економічного зростання в довгостроковій перспективі. Повільне повернення громадян зумовлюватиме збереження значних диспропорцій на ринку праці та дефіциту робочої сили. Крім того, демографічні втрати суттєво обмежуватимуть потенціал внутрішнього ринку.

Водночас швидша нормалізація безпекової ситуації, активне відновлення житла і розбудова робочих місць, а також ефективні державні заходи зі стимулювання репатріації можуть пожвавити зворотні міграційні процеси та пом’якшити кадровий дефіцит.

Зарплати в Україні – інші новини

Сфери з найбільшою кількістю вакансій для кандидатів зі статусом учасника бойових дій сформувались у категоріях виробництва, логістики та роздрібної торгівлі. Найвищі медіанні зарплати ветеранам пропонували у сфері будівництва та облицювальних робіт.

Середня зарплата чиновників центральних органів влади у березні зросла на 3000 гривень – до 58,64 тисячі гривень (порівняно з 55,64 тис. грн у лютому). Найвищі зарплати отримують у Антимонопольному комітеті та НКРЕКП – понад 95 тис. грн.

