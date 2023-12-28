Більшості українців платять не більше 20,1 тис. гривень.

За підсумками шести місяців 2023 року найбільша кількість офіційних працівників отримує заробітні плати від 6,7 до 20,1 тис. грн. Мова йде про 3,95 млн працюючих, або 53,4% від загальної кількості. Середня зарплата в цьому сегменті складає 11 тис. грн. Про це повідомив замголови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк з посиланням на дані ПФУ.

"Статистика по офіційних зарплатах. Дані Пенсійного фонду лише за 6 місяців 2023 року, але думаю, загальний тренд не змінювався", – зазначив нардеп у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на другому місці знаходяться зарплати від 20,1 до 100,5 тис. грн, з середньою зарплатою по діапазону в 34 тис. грн. На цю категорію припадає 25,5%, або близько 1,9 млн працюючих.

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Замикають першу трійку зарплати від 0 до "мінімалки" в 6,7 тис. грн. Вказані виплати отримують 19,9% працевлаштованих.

Ще 74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).

Зарплати в Україні

В наступному році середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до відрахування податків) становитиме 21 809 грн, У 2025-му показник зросте до 25 732 грн, а в 2026-му – до 30 260 грн. Про це свідчать схвалені Кабінетом міністрів основні прогнозні макропоказники.

За підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показник підвищився на 22,7%.

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