За підсумками шести місяців 2023 року найбільша кількість офіційних працівників отримує заробітні плати від 6,7 до 20,1 тис. грн. Мова йде про 3,95 млн працюючих, або 53,4% від загальної кількості. Середня зарплата в цьому сегменті складає 11 тис. грн. Про це повідомив замголови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк з посиланням на дані ПФУ.
"Статистика по офіційних зарплатах. Дані Пенсійного фонду лише за 6 місяців 2023 року, але думаю, загальний тренд не змінювався", – зазначив нардеп у своєму Telegram-каналі.
За його словами, на другому місці знаходяться зарплати від 20,1 до 100,5 тис. грн, з середньою зарплатою по діапазону в 34 тис. грн. На цю категорію припадає 25,5%, або близько 1,9 млн працюючих.
Замикають першу трійку зарплати від 0 до "мінімалки" в 6,7 тис. грн. Вказані виплати отримують 19,9% працевлаштованих.
Ще 74,5 тис. працівників отримують зарплату від 100,5 до 200 тис. грн (середня 131 тис.), 14,2 тис. українцям платять понад 200 тис. грн (середня 648 тис. грн).
Зарплати в Україні
В наступному році середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до відрахування податків) становитиме 21 809 грн, У 2025-му показник зросте до 25 732 грн, а в 2026-му – до 30 260 грн. Про це свідчать схвалені Кабінетом міністрів основні прогнозні макропоказники.
За підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показник підвищився на 22,7%.