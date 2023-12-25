З вересня минулого року рівень заробітною плати підвищився майже на 23%.

За підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показник підвищився на 22,7%. Про це свідчать дані Держстату.

У першому кварталі цього року середня заробітна плата становила майже 15 436 грн (річний ріст на 5,6%), у другому – 17 176 грн (25,2%).

У розрізі галузей економіки у третьому кварталі за розміром виплат лідирує напрямок Інформація та телекомунікації.

Відео дня

Топ-5 галузей з найвищими заробітними платами виглядає так:

Інформація та телекомунікації – 37 542 грн;

Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн;

Авіаційний транспорт – 33 205 грн;

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.

Водночас найменше у третьому кварталі платили в галузях: функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 11 373 грн; Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 11 503 грн; Освіта – 12 180 грн; Поштова та кур'єрська діяльність – 12 804 грн; Тимчасове розміщення й організація харчування – 13 007 грн.

Зарплати в Україні

В 2024 році року збільшиться розмір "мінімалки", причому, відбудеться це двічі. З 1 січня 2024 року - "мінімалка" становитиме 7100 грн, що на 400 грн більше, ніж у 2023 році (зараз сума дорівнює 6800 грн). Через кілька місяців, у квітні 2024 року мінімальна зарплата зросте ще раз - до 8000 грн.

В уряді спрогнозували ріст зарплат українців наступні три роки. Кабмін схвалив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки.

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