Зарплати зросли, перш за все, у сферах з кадровим дефіцитом.

У червні 2025 року на низці вакансій зафіксували стрімке зростання зарплат. Порівняно з січнем оплата праці зросла на десятки відсотків. Про це повідомляє пресслужба OLX Робота.

Зазначається, що рекордний показник зростання відбувся в Києві у сфері "Реклама/дизайн/PR" на вакансії промоутерів (роздача листівок, розклеювання оголошень тощо). Медіанна зарплата у червні цього року зросла на 123%, ніж у січні, і становить 501 грн. Це пояснюється тим, що більшість таких вакансій із погодинною оплатою праці. Тобто це, найімовірніше, ставка за зміну або денну роботу. Але водночас також є пропозиції щомісячної оплати.

Найбільше оголошень, де помітно зросли медіанні зарплати - у сфері "Роздрібна торгівля/продажі/закупки". Підвищення показників в основному на пропозиції роботи для касирів та продавців:

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Львів - касир: +34% (25,5 тис. грн); продавець: +16% (24,9 тис. грн.);

Київ - касир: +23% (25,1 тис. грн); продавець: +20% (25,3 тис.грн.);

Житомир - продавець: +17% (18,5 тис. грн.);

Одеса - касир: +13% (21, 5 тис. грн.);

Вінниця - продавець: +12% (16,4 тис. грн.).

Наступною йде сфера "Будівництво/облицювальні роботи". Медіанна зарплата на вакансію різноробочого зросла у більшості міст, а саме: +54% у Черкасах (21,5 тис. грн), +47% у Кропивницькому (22 тис. грн), +37% у Луцьку (24 тис. грн), +32% у Полтаві (20,5 тис. грн).

У столиці на 27% зросла медіанна зарплата на вакансії вантажника (сфера "Логістика/склад/доставка"), у червні 2025 року - це 26 тис. грн. На аналогічну посаду спостерігаємо підвищення у Вінниці (+26%, до 18,9 тис. грн) та Одесі (+22%, до 22,5 тис. грн).

Крім того, у деяких містах також фіксується збільшення медіанної зарплати у категорії "Початок кар’єри/студенти". Тут пропонують вакансії людям без досвіду, зокрема студентам. Ймовірно, це пов’язано зі збільшенням вакансій на сезонну роботу у літній період. Помітні зміни у:

Дніпрі - до 18,8 тис. грн. (+34%);

Одесі - до 20 тис. грн. (+29%);

Києві - до 25,3 тис. грн. (+19%).

"Зарплати у першій половині 2025 року зросли, перш за все, у сферах з кадровим дефіцитом - будівництві, торгівлі, логістиці. Також роботодавці дедалі активніше залучають молодь і працівників без досвіду, підвищуючи зарплату на стартових посадах", - йдеться в повідомленні.

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Відповідно результатів опитування OLX Робота, 53% респондентів отримують зарплату, яка є мінімум на 25% меншою за середню - до 15 000 грн. Середня зарплата в Україні на червень 2025 року становила 24 609 грн.

У першій половині 2025 року фіксувалось найбільше вакансій у сферах обслуговування та надання послуг, спеціалістів зі спеціальними вміннями та знаннями (водіїв, слюсарів, швачок, електриків), фахівців з вищою освітою (вчителів, бухгалтерів, інженерів, медиків) і некваліфікованих робітників (вантажників, прибиральників та підсобних працівників).

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