Названо професії, які будуть найбільш затребуваними після завершення війни в Україні

Найбільшу нестачу роботодавці відчувають серед спеціалістів та фахівців з вищою освітою.

У першому півріччі найбільше вакансій фіксувалось у сферах обслуговування та надання послуг, спеціалістів зі спеціальними вміннями та знаннями (водіїв, слюсарів, швачок, електриків), фахівців з вищою освітою (вчителів, бухгалтерів, інженерів, медиків) і некваліфікованих робітників (вантажників, прибиральників та підсобних працівників).

Як повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості, найбільшу нестачу роботодавці зараз відчувають серед спеціалістів зі спеціальними вміннями та фахівців з вищою освітою. За прогнозами, після завершення війни ситуація кардинально не зміниться і найбільше працівників шукатимуть за подібними напрямками.

Хто буде затребуваним

Військові . Після завершення війни потреба в якісно укомплектованій армії не зникне. Навчання відбуватиметься довше, вимоги до кандидатів на багато вакансій стануть вищими.

. Після завершення війни потреба в якісно укомплектованій армії не зникне. Навчання відбуватиметься довше, вимоги до кандидатів на багато вакансій стануть вищими. Медики . Практично всі медичні заклади потребуватимуть фахівців. Проте, за прогнозами, найактуальнішими будуть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта, спеціаліста лікувального масажу.

. Практично всі медичні заклади потребуватимуть фахівців. Проте, за прогнозами, найактуальнішими будуть професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта, спеціаліста лікувального масажу. Будівельники . Відновлення країни передбачатиме масштабне будівництво, тому зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, штукатури, теслі, сантехніки, зварювальники та інші представники цих професій будуть дуже потрібними для роботодавців.

. Відновлення країни передбачатиме масштабне будівництво, тому зварювальники, маляри, столяри, слюсарі, муляри, штукатури, теслі, сантехніки, зварювальники та інші представники цих професій будуть дуже потрібними для роботодавців. Енергетики . Енергетична галузь України відноситься до однієї із найбільш постраждалих внаслідок війни, тому відновлення інфраструктури передбачатиме велику потребу в таких професіях, як інженери, техніки, електромонтери, конструктори, розробники, електромонтажники, електрохіміки, технологи, метеоенергетики та багато інших.

. Енергетична галузь України відноситься до однієї із найбільш постраждалих внаслідок війни, тому відновлення інфраструктури передбачатиме велику потребу в таких професіях, як інженери, техніки, електромонтери, конструктори, розробники, електромонтажники, електрохіміки, технологи, метеоенергетики та багато інших. Правоохоронці . Працівники судів, прокуратури, поліції, органів служби безпеки та антикорупційні органи також потребуватимуть значного влиття нових сил у професії. Усі вони забезпечуватимуть захист законів Україні на звільнених територіях та регіонах, де зараз ведуться бойові дії.

. Працівники судів, прокуратури, поліції, органів служби безпеки та антикорупційні органи також потребуватимуть значного влиття нових сил у професії. Усі вони забезпечуватимуть захист законів Україні на звільнених територіях та регіонах, де зараз ведуться бойові дії. Програмісти . Окрім цифровізації економіки, велика потреба буде в захисті інформації та персональних даних. Тому такі спеціалісти будуть дуже затребуваними.

. Окрім цифровізації економіки, велика потреба буде в захисті інформації та персональних даних. Тому такі спеціалісти будуть дуже затребуваними. Спеціалісти оборонної промисловості . Власні виробництва товарів, які необхідні військовим, та спільні проєкти з іноземними партнерами, вимагатимуть великої кількості інженерів, науковців, економістів та розробників.

. Власні виробництва товарів, які необхідні військовим, та спільні проєкти з іноземними партнерами, вимагатимуть великої кількості інженерів, науковців, економістів та розробників. Спеціалісти транспортної сфери . За час війни з’явилися нові транспортні шляхи, які в майбутньому стануть основними каналами постачання всіх необхідних для відбудови матеріалів. Тому водіїв, залізничників, диспетчерів, логістів та експедиторів потрібно буде дуже багато.

. За час війни з’явилися нові транспортні шляхи, які в майбутньому стануть основними каналами постачання всіх необхідних для відбудови матеріалів. Тому водіїв, залізничників, диспетчерів, логістів та експедиторів потрібно буде дуже багато. Психологи . Участь в бойових діях, постійні обстріли мирних міст, втрата рідних і близьких, посттравматичні стресові розлади залишають свої сліди на ментальному здоров’ї українців. Зрештою усі ці психологічні проблеми потребуватимуть реабілітації.

. Участь в бойових діях, постійні обстріли мирних міст, втрата рідних і близьких, посттравматичні стресові розлади залишають свої сліди на ментальному здоров’ї українців. Зрештою усі ці психологічні проблеми потребуватимуть реабілітації. Освітяни. Головним завданням вчителів, майстрів виробничого навчання, методистів, соціальних педагогів стане навчити людей всім потрібним Україні професіям.

Ринок праці в Україні - останні новини

У червні заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник повідомила, що в Україні спостерігається високий попит на робітничі спеціальності, але при цьому українці часто не можуть знайти бажану роботу. Через це жінок активно перенавчають на традиційно "чоловічі" професії.

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Крім того, у Державній службі зайнятості прокоментували тему про перехід на 4-денний робочий тиждень. У відомстві відмітили, що в Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю стандартними передбачено 40 годин на тиждень.

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