Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 12 жовтня розпочинає відшкодування коштів вкладникам АТ "Банк Січ" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення.

Про це повідомила прес-служба ФГВФО.

"Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, підключені до автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку", - йдеться в повідомленні.

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"Банк Січ"

9 серпня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов'язань перед Нацбанком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва на базі банку "Банк Січ".

"Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва - для подальшого його перетворення в універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк - це найкращий і надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста та економіки в цілому", – заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

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