Водночас у Офісі президента відкинули чутки про зміни в керівництві Національного банку.

Президент України Володимир Зеленський хоче змінити голови Національного банку України Кирила Шевченка.

Про це пише Bloomberg із посиланням на трьох людей, знайомих із планами глави держави.

За їхніми словами, Зеленський нібито не задоволений діяльністю Шевченка. Він, посварився з кількома топ-менеджерами НБУ, що викликало хвилю відставок й обурило західних партнерів, у тому числі Міжнародний валютний фонд.

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Щоб звільнити Шевченка, Зеленський повинен надати підстави і потребує схвалення парламенту, де його партія "Слуга народу" має більшість. Утім, пише Bloomberg, президент спершу хоче знайти заміну Шевченку, перш ніж запропонувати депутатам звільнити його. За даними Bloomberg, пошуком кандидатів нібито займається голова Офісу президента Андрій Єрмак, і поки цей процес не завершений.

Водночас у Офісі президента відкинули чутки про зміни в керівництві Національного банку, додавши, що буде тільки офіційна заява лише в разі прийняття будь-якого рішення про заміну Шевченка.

У самому Нацбанку Bloomberg сказали, що попереду в них "багато важливих завдань", і їхня команда "продовжує працювати над їхнім виконанням".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою Національного банку України 16 липня 2020 року. До цього він працював головою правління державного "Укргазбанку".

Шевченко замінив на цій посаді Якова Смолія, який подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням, пояснивши своє рішення тим, що тривалий час на НБУ здійснюється "систематичний політичний тиск". 3 липня парламент підтримав пропозицію президента звільнити Смолія.

Цього року в НБУ відбулися кілька гучних звільнень, зокрема, заяви написали низка керівників департаментів. Серед тих, хто звільнився: керівник департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз та вся управлінська команда цього підрозділу, загалом дев'ять осіб; голова департаменту супроводу кредитів Нацбанку Олег Новаковський; директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук; заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

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Автор: Олександр Топчій