Президент зазначив, що в Раду найближчим часом будуть представлені законопроекти щодо заходів з економічної підтримки громадян і бізнесу у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до Верховної Ради України найближчим часом буде подано законопроект, що передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу та працівникам, чия сфера діяльності підпадає під заборону посилення карантину.

Про це йдеться в його відеозверненні, опублікованому в Facebook.

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Президент зазначив, що в Раду найближчим часом будуть представлені законопроекти щодо заходів з економічної підтримки громадян і бізнесу у зв'язку з карантинними обмеженнями.

"Найближчим часом до парламенту будуть подані законопроекти, що передбачають наступне: одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності підпадає під заборону посилення карантину. І якщо ви ФОП, і змушені закрити, наприклад, своє кафе, або якщо ви найманий працівник, і вас звільняють через те, що кафе, на жаль, закривається, то ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тис.гривень»,-заявив він.

Підтримка бізнесу

19 листопада Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця робочого тижня підготувати драфт законопроекту щодо полегшення ведення бізнесу для малих і середніх підприємців.

"Я доручив уряду, і в найближчі дні ми очікуємо комплексну, дійсно дуже важливу програму заходів, які будуть включати податкові пільги, кредитні канікули за існуючими зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програму підтримки людей, які із-за карантину втратили заробіток або повністю були змушені припинити свою діяльність і інші важливі, можливі інструменти", - підкреслив глава держави.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" у вихідні бізнесу.

Того ж дня, 11 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

16 листопада Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів зосереджений на комунікації з галузями, щоб виробити механізми компенсації втрат від введення в Україні "карантину вихідного дня".

23 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що план по коронавірусної підтримки бізнесу майже готовий.

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Автор: Костянтин Гончаров