Президент висловив ідею вже зараз розробити стимули для бізнесу на випадок введення в країні жорстких карантинних заходів.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця робочого тижня підготувати драфт законопроекту щодо полегшення ведення бізнесу для малих і середніх підприємців.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

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"До п'ятниці треба підготувати драфт законопроекту, це дуже важливо, щоб все прискорити. І можемо його подавати як невідкладний від президента. Формат, в якому подавати, передбачає, щоб законопроект був узгоджений і було однакове розуміння і в комітеті, і в Міністерстві фінансів, і найголовніше - у людей. Саме у людей, яким зараз дуже складно", - цитує прес-служба Зеленського.

Окремо президент висловив ідею вже зараз розробити стимули для бізнесу на випадок введення в країні жорстких карантинних заходів.

Також Зеленський обговорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем поліпшення умов ведення бізнесу для ФОПів.

"Вам потрібно частіше розмовляти з бізнесом. Я вважаю, тому що їм не вистачає комунікації, вони багато не бачать, що ви робите, і не розуміють, куди дивиться держава і куди йде", - заявив президент.

Своєю чергою Шмигаль зазначив, що Кабмін напрацював законодавчі зміни для полегшення ведення бізнесу. Уряд пропонує переглянути список порушень, за які підприємців штрафуватимуть, а також розмір штрафів.

"Напруга сьогодні стосується, серед іншого, необґрунтовано високих штрафів - там насправді мільйонні штрафи, які фактично призводять до банкрутства підприємців. А штрафи мають стимулювати "відбілювання" економіки, малого та середнього бізнесу", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що уряд готовий йти на компроміс у питанні кешбека (норма про виплату покупцеві 100% вартості придбаного товару, якщо покупець поскаржився на продавця за порушення порядку здійснення розрахункових операцій).

"Ми готові говорити про компроміс, про його можливе скасування або відстрочку", - заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що бізнес просить переглянути ліміти, при яких використовуються реєстратори розрахункових операцій (РРО) і які впливають на розміри оподаткування, — перевести їх в мінімальні заробітні плати. Таким чином, зі зростанням мінімальної зарплати буде збільшуватися і відповідний ліміт, в якому працює той чи інший ФОП. Також підприємці наполягають на скасуванні вимоги про видачу чеків при безготівковому розрахунку, а також на дефіскалізацію продажу товарів, крім ліків, платниками єдиного податку за безготівковим розрахунком.

"Якщо йде розрахунок готівковими коштами, має бути відповідний фіскальний чек. Всі інші моменти, які могли б використовуватися, ми пропрацювали. Зокрема, в інтернет-торгівлі - фіскалізація тільки за готівку. Всі електронні РРО сьогодні доступні", - заявив Шмигаль.

Історія законопроекту про касові апарати

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.

4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відстрочку касових апаратів зареєстрований у парламенті.

Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування згідно із Законом про відстрочку касових апаратів.

17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відстрочити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

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Автор: Богдан Слуцький