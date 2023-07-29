Зеленський пояснив свій крок тим, що перш за все потрібно ухвалювати рішення, які наближають перемогу України.

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект № 9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

Про це йдеться в картці закону на сайті ВР. Президент України Володимир Зеленський пояснив свій крок тим, що перш за все потрібно ухвалювати рішення, які наближають перемогу України.

"Вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на ухвалення життєво необхідних рішень, перш за все таких, щонаближають перемогу України, тому пропоную Закон відхилити", – йдеться в пропозиції.

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Замовником будівництва є ДП "Дирекція з будівництва "Меморіал жертв Голодомору". Оскільки територія є охоронною зоною Лаври, проведення будівельних робіт було погоджено з ЮНЕСКО.

Музей Голодомору

Національний музей Голодомору був створений за наказом Кабміну 8 липня 2009 року, а фактичне відкриття музею відбулося в серпні 2009 року. Перша черга комплексу була побудована в 2008 році. Друга черга почала реалізовуватися в 2017 році.

28 листопада 2020 року, під час вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні, президент Володимир Зеленський доручив уряду дофінансувати проект комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

27 листопада 2021 року Зеленський заявив про те, що у 2022 році мають бути побудовані друга черга музею Голодомору.

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