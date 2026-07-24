Росія перекриває життєво важливий для України коридор: у Politico розповіли про наслідки

Судновласники призупинили операції, щоб подивитися, як розвиватиметься ситуація і яке нове рішення зможе знайти Україна.

Російські атаки на цивільні вантажні судна, що прямували до українських портів на Чорному морі, паралізують життєво важливий експортний коридор Києва. Про це пише Politico.

Зазначається, що в середу вперше з моменту створення коридору в 2023 році жодне судно не зайшло в жоден із трьох українських портів Одеської області.

Атаки РФ змусили судноплавного гіганта Maersk цього тижня припинити роботу в Чорноморському риболовецькому порту Одеської області, перенаправивши вантажі до румунського порту Констанца. Україна заявляє, що продовжуватиме забезпечувати безпеку, але судновласники вирішили призупинити рух суден через посилення загроз безпеці.

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"Раніше також було багато нападів на судна, але більшість із них стосувалися суден, які вже були пришвартовані в портах", - заявив Андрій Клименко, голова Чорноморсько-Балтійської стратегічної дослідницької моніторингової групи.

За його словами, судновласники призупинили операції, бажаючи подивитися, як розвиватиметься ситуація і яке нове рішення зможе знайти Україна.

Дії Росії змусили Україну звернутися з проханням про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня, закликавши всі держави негайно вимагати від Москви припинити атаки на свободу судноплавства в Чорному морі.

Атаки посилилися після того, як Україна завдала серії успішних ударів по російських танкерах "тіньового флоту" в Азовському та Чорному морях, змусивши Росію призупинити експорт на початку цього місяця.

Клименко стверджує, що було б неправильно говорити, що це відповідна реакція, тому що Росія ніколи не припиняла атаки на українські порти та вантажі:

"Цей наратив лише допоможе Росії нав’язати нам морське перемир’я, що буде вигідним лише Кремлю, оскільки йому потрібно продавати нафту".

Прес-секретар ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що існує велика різниця, оскільки, тоді як Росія обстрілює судна, що працюють цілком законно, Україна завдає ударів по вантажних суднах, які порушують морське право, незаконно перевозять санкціоновану нафту або заходять у порти окупованих територій України.

"Морська війна ніколи не припинялася. Ми вже були в подібній ситуації. Так, тиск посилився, і так, судноплавні компанії бачать ризики та скорочують операції. Але ми продовжуватимемо працювати над відновленням максимальної пропускної спроможності нашого морського коридору", - додав він.

Припинення експорту з портів

Через зупинку експорту сільськогосподарської продукції з України морем внаслідок атак російських окупантів фермери зазнають суттєвих збитків.

Експерти вважають, що ситуація може стати критичною через 2–3 місяці. За такого негативного сценарію фермери частково припинять збирання врожаю, а деяким регіонам світу загрожує продовольча криза. Однак президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко вважає, що Україні голод не загрожує.

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