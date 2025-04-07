Міжнародні резерви минулого місяця зросли на 5,6%.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня, за попередніми даними, становили 42,4 млрд доларів. Як повідомила прес-служба Національного банку, у березні вони зросли на 5,6%.

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти НБУ на валютному ринку – на 12,5% порівняно з лютим", - пояснили в Нацбанку.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в березні надійшло 5,98 млрд дол., з яких:

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5,172 млрд дол.– від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 ERA;

409,6 млн дол.– від розміщення валютних ОВДП;

398,6 млн дол.– від МВФ в межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Крім того, Україна отримала кредит 970 млн дол. відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх цільовим призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 786,7 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,2 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту", - зазначили в НБУ.

Золотовалютні резерви - останні новини

Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8%. Станом на 1 січня 2025 року вони становили 43,8 млрд дол. США.

У лютому золотовалютні резерви зменшилися на 6,7%: станом на 1 березня вони становили 40,1 млрд доларів. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

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