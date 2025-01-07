Зокрема, у грудні міжнародні резерви зросли на 9,7%.

Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8%. Станом на 1 січня 2025 року, за попередніми даними, вони становили 43,8 млрд дол. США.

Як повідомили у Національному банку, у грудні міжнародні резерви зросли на 9,7%. Така динаміка зумовлена рекордними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

"Минулого року Україна отримала потужну світову фінансову підтримку – близько 42 млрд дол. США. Крім того, країна отримала понад 3,5 млрд дол. завдяки розміщенню валютних ОВДП", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це дало змогу:

компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (6,7 млрд дол.) та виплати Міжнародному валютному фонду (3,4 млрд дол.);

компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти (34,8 млрд дол. США), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;

наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України

Станом на 1 грудня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39,925 млрд доларів. За даними НБУ, в листопаді вони зросли на 9,1%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

У грудні Національний банк продав $5,3 млрд із золотовалютних резервів на підтримку курсу гривні.

Такий обсяг продажу валюти став абсолютним рекордом за весь час, перевищивши як минулі місяці повномасштабного вторгнення, так і попередні історичні піки під час коронакризи ($2,4 млрд у березні 2020) та російського вторгнення на сході України ($3,2 млрд у жовтні 2014).

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