Попередня спам-атака близьких Богуслаєву людей з подачею віялових позовів і ідентичних вимог провалилася — судді відхилили вимоги, виконання яких могло зірвати збори акціонерів.

Колишній власник контрольного пакету акцій ПАТ "Мотор Січ" і його багаторічний керівник В'ячеслав Богуслаєв продовжує завалювати суди віяловими спам-позовами, щоб зірвати збори акціонерів 31 січня 2021 року.

Читайте такожАктивісти-правозахисники закликали суддів Запорізького держпсуду не допомагати Богуслаєву в рейдерському захопленні " Мотор Січ"Навіть після вчорашнього введення українських санкцій щодо ключового акціонера "Мотор Січ" компанії Skyrizon, люди екс-власника Запорізького заводу продовжують нести в суди позови, спрямовані на зрив зборів акціонерів. Так, 29 січня на сайті Запорізького господарського суду з'явилася інформація про розподіл між суддями ще двох ідентичних позовів.

Попередня спам-атака близьких Богуслаєву людей з подачею віялових позовів і ідентичних вимог провалилася - судді відхилили вимоги, виконання яких могло зірвати збори акціонерів. За словами правозахисників, судді вирішили не втручатися в сумнівні махінації Богуслаєва, який вже протягом майже п'яти років не дає можливості новим акціонерам "Мотор Січ" приступити до управління заводом, за який вони заплатили близько мільярда доларів. Громадська організація "Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції", зокрема, закликала голову Господарського суду Запорізької області Михайла Мірошниченка «звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у вчинення правосуддя з метою винесення неправосудного рішення».

Нагадаємо, що з грудня 2020 року в міжнародному арбітражі знаходиться позов китайських акціонерів «Мотор Січ» про протизаконну експропріацію їхнього активу в Україні. Вони вимагають від України компенсацію в розмірі $3,5 млрд за свої втрати через дії Богуслаєва, який за підтримки СБУ, Генпрокуратури, Антимонопольного комітету, представників судової системи та інших державних структур протягом декількох років не допускає до управління нових власників заводу з КНР. Андрій Семидідько, виконавчий директор антирейдерської спілки підприємців України, заявив, що протиправні дії Богуслаєва та української держави проти нових акціонерів «Мотор Січ» — одне з найгучніших рейдерських захоплень останніх років, і найгрубіше порушення прав акціонерів за всю історію України. Державне бюро розслідувань визнало китайських акціонерів "Мотор Січ" потерпілою стороною в рамках розслідування кримінальної справи про причетність СБУ до рейдерського захоплення підприємства В'ячеславом Богуслаєвим.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН