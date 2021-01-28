Судді Господарського суду Запорізької області відхилили всі заяви про застосування заходів забезпечення до подачі позову, які були подані підконтрольними Богуслаєву особами.

Колишній власник контрольного пакету акцій "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв не зміг зірвати або заблокувати призначені на 31 січня позачергові збори акціонерів.

Судді Господарського суду Запорізької області відхилили всі заяви про застосування заходів забезпечення до подачі позову, які були подані підконтрольними Богуслаєву особами. Про це повідомили адвокати акціонерів «Мотор Січ», пишуть "Українські новини".

Таким чином, судді судді Господарського суду Запорізької області захистили законне право акціонерів на проведення загальних зборів. І тим самим продемонстрували неприпустимість рейдерського захоплення підприємства його колишнім власником Богуслаєвим і підконтрольним йому менеджментом. Нагадаємо, що 26 січня - за п'ять днів до призначеної дати загальних зборів акціонерів "Мотор Січ" - до Господарського суду Запорізької області в один день надійшло сім ідентичних позовів-клонів. Метою цього "судового спаму" було блокування проведення зборів акціонерів "Мотор Січ". Серед заявників - діючі керівники "Мотор Січ", її підрозділів і навіть родичі членів "команди Богуслаєва", який за підтримки Служби безпеки України, прокуратури, Антимонопольного комітету та судів вже близько п'яти років не допускає до управління компанією її акціонерів. Спам-атака на суди напередодні проведення зборів акціонерів була покликана зберегти повний контроль над заводом після продажу його колишнім власником контрольного пакету акцій групі китайських інвесторів.

Наприклад, серед позивачів - Коцюба Олена Вікторівна, очевидно, пов'язана з Коцюбою Віктором Юрійовичем, діючим Членом наглядової ради «Мотор Січ» з «команди Богуслаєва». Також у переліку авторів позовів знаходимо ім'я Поливяний Олександр Миколайович - це Діючий Голова Ревізійної комісії "Мотор Січ", заступник начальника фінансово-економічного управління, також людина з команди Богуслаєва. Діючі керівники ПАТ "Мотор Січ" та органів корпоративного управління компанією втратили свої повноваження відповідно до закону та статуту близько року тому — у березні 2020 року. Ініціатори проведення загальних зборів акціонерів 31 січня планують затвердити новий склад Наглядової ради компанії, а також сформувати легітимні органи корпоративного управління в ПАТ «Мотор Січ». Вперше в історії компанії в її наглядовій раді з'являться відповідно до загальноприйнятої світової практики незалежні директори. Тепер організаторам спам-атаки на суд може загрожувати відповідальність. Громадська організація "Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції" звернулася до голови Господарського суду Запорізької області Михайла Мірошниченка з відкритим листом, в якому закликали «звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у вчинення правосуддя з метою винесення неправосудного рішення».

Тим часом, Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу щодо дій СБУ, з ініціативи якої були заарештовані акції «Мотор Січ» — це стало основним способом протидії новим акціонерам компанії в доступі до управління нею. Українське правосуддя в особі Печерського суду м. Києва вже офіційно підтвердило необґрунтованість претензій Служби безпеки України до акціонерів ПАТ "Мотор Січ", і вони були визнані потерпілою стороною від дій СБУ. Це юридичне визнання надуманості кримінального провадження СБУ, а також факту про нанесення українською владою шкоди інтересам акціонерів ПАТ «Мотор Січ».

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Автор: УНІАН