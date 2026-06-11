Ціна на мідь впала до мінімуму за три тижні: скільки коштує метал зараз

Зазначається, що ціни на метал відреагували на ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Ціни на мідь у четвер, 11 червня, впали до мінімуму за три тижні. Відновлення бойових дій на Близькому Сході посилило побоювання щодо прискорення інфляції, підвищення процентних ставок і уповільнення економічного зростання.

Видання Bloomberg пише, що США завдали так званих "додаткових ударів з метою самооборони", які послідували за операцією, проведеною 9 червня у відповідь на збитий американський вертоліт. Ці дії підкреслили зростаюче нетерпіння президента Дональда Трампа у зв'язку з тим, що США та Іран досі не змогли досягти мирної угоди.

Останні удари США призвели до посилення волатильності на світових фінансових ринках і зростання цін на нафту. Це посилило побоювання щодо прискорення інфляції, особливо після того, як у травні зростання споживчих цін у США прискорилося до максимального рівня за більш ніж три роки.

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Очікування підвищення ставок Федеральною резервною системою США через ескалацію бойових дій чинять тиск на ціни на кольорові метали, зазначив аналітик Everbright Futures Co. Чжан Дапен. Волатильність цін на мідь також змушує китайських покупців проявляти обережність напередодні літа, коли традиційно настає затишшя, додав він.

На Лондонській біржі металів (LME) ціна на мідь впала на 0,6% до 13 431 долара за тонну станом на 6:40 ранку за київським часом, після того як раніше опустилася до 13 378 доларів – найнижчого рівня з 20 травня. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 13,43 долара.

Ціни на метали – останні новини

10 червня ціни на алюміній впали до найнижчого рівня за місяць. Цьому сприяло загострення ситуації на Близькому Сході та очікування підвищення ставок у США, що погіршило прогнози попиту на промислові метали.

Крім того, раніше ціни на залізну руду впали до мінімуму за два місяці. Зростання пропозиції та сезонне зниження попиту на сталь чинили тиск на настрої на ринку.

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