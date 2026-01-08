Світу загрожує небувалий дефіцит міді: аналітики пояснили причини

S&P Global прогнозує зростання світового попиту на мідь на 50% до 2040 року

Аналітики S&P Global попередили, що світ чекає серйозний дефіцит міді через гонку за штучним інтелектом і зростання витрат на оборону. Попит на метал посилюється в той час, коли пропозиція з боку рудників стикається зі структурними обмеженнями.

Видання Bloomberg пише, що ціна на мідь злетіла до рекордного рівня, подолавши позначку в 13 000 доларів за тонну, що було викликано низкою простоїв на рудниках і накопиченням запасів металу в США напередодні можливих мит від адміністрації президента Дональда Трампа. У той час як поставки міді в США призвели до зростання цін вище рівня, обумовленого базовим споживанням, нові області попиту сигналізують про ще більш напружену ситуацію на ринку в довгостроковій перспективі.

S&P Global прогнозує зростання світового попиту на мідь на 50% до 42 млн тонн до 2040 року. Хоча традиційні джерела, такі як будівництво, побутова техніка, транспорт і енергетика, як і раніше складають більшу частину попиту на мідь, найбільше зростання припадає на сфери, пов'язані з енергетичним переходом, включаючи електромобілі, відновлювані джерела енергії, акумулятори та розширення енергомереж.

Нові джерела попиту також набирають обертів. Очікується, що споживання міді, пов'язане з центрами обробки даних та інфраструктурою штучного інтелекту, різко зросте, оскільки до 2040 року встановлена потужність центрів обробки даних у світі збільшиться майже в чотири рази. Згідно з результатами дослідження, попит з боку цих сфер може приблизно потроїтися до 2040 року, додавши в сукупності 4 мільйони тонн споживання.

Крім того, аналітики назвали ще одне потенційне джерело попиту - гуманоїдні роботи. Хоча ця технологія знаходиться на ранній стадії розвитку, згідно з дослідженням, 1 мільярд гуманоїдних роботів, які будуть експлуатуватися до 2040 року, потребуватимуть близько 1,6 мільйона метричних тонн міді на рік, або близько 6% від поточного споживання.

Однак очікується, що світове виробництво міді досягне піку в 33 мільйони тонн у 2030 році, оскільки якість руди в нинішніх шахтах погіршується, а нові проекти стикаються з перешкодами в області дозволів, фінансування та будівництва.

Дослідження показує, що навіть з урахуванням різкого збільшення обсягу переробленої міді, який, як очікується, за цей період більш ніж подвоїться і досягне 10 мільйонів тонн, дефіцит складе 10 мільйонів тонн.

Проблема поставок ускладнюється тривалими термінами розробки, зростаючими витратами і високою концентрацією ланцюжка поставок, що робить ринок все більш вразливим до збоїв у міру зростання попиту, пише S&P.

Ціни на метали - останні новини

Багато сировинних матеріалів, у тому числі неблагородні метали, продемонстрували значне зростання на початку 2026 року, у тому числі і мідь.

2 січня ціни на алюміній вперше за більш ніж три роки піднялися вище позначки в 3000 доларів за тонну. Подорожчанню металу сприяло очікуване скорочення пропозиції і прогнозований рівень попиту.

Крім того, 7 січня ціни на залізну руду досягли максимуму з лютого 2025 року. Цьому сприяли перспективи макроекономічної підтримки в Китаї та передсвяткове поповнення запасів.

