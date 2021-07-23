У Польщі зростає кількість українських вчителів, які приїхали на сезонну роботу.

З початку 2021 року у порівнянні з літом 2020 року зросла кількість українських вчителів, які влітку їдуть на заробітки. Заробітчани з України в Польщі за три місяці літніх канікул заробляють до 5 тисяч доларів.

Кількість вчителів, які працюють на канікулах у Польщі за рік зросла на 15%. Про це повідомляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Згідно з матеріалами дослідження, влітку під час сезонних робіт, українські вчителі складають близько 5% від загальної кількості українських трудових мігрантів.

Вчителі приїжджають на роботу до Польщі після закінчення іспитів в Україні на початку-середині червня і працюють до кінця серпня.

"Педагоги шукають вакансії, де можна швидко і добре заробити в літній сезон. Вони працевлаштовуються на підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінати, рибзаводи, кондитерські фабрики), заводи електроніки, логістичні склади, а також в готелі та ресторани, де потрібні працівники влітку в туристичний сезон. В середньому український вчитель може заробити в Польщі за 3 місяці канікул - $3-5 тис", - повідомила директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Скільки готові платити українцям у Польщі:

стоматолога в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць;

українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн в місяць;

швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць;

зварнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць;

різноробам обіцяють близько 30 тис. грн на місяць;

прибиральникам складів пропонують зарплату в районі 33 тис. грн на місяць;

будівельники можуть заробляти близько 45 тис. грн на місяць;

електрикам пропонують зарплату в районі 40 тис. грн.

Зарплата в Україні:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла у порівнянні з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис. 612 грн.

За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склало 477 тисяч осіб.

Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських шукачів станом на лютий 2021 року, понад 90% заробітчан не планували шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджав кожен другий здобувач за кордоном.

Українці в Польщі: що необхідно знати:

За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників, більша частина з них - українці.

Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.

Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.

Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. До затребуваних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.

Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.

Станом на 20 липня 2021 року в Польщі налічувалося близько 1,5 мільйона українських трудових мігрантів.

Автор: Олена Коваленко