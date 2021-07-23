До $5 тисяч на місяць: які заробітчани з України в Польщі на вагу золота (фото)

Стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць.

Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців і готові платити нашим заробітчанам суми, які набагато вище за середню зарплату в Україні. Про це свідчать дані порталу Rabota.ua. Читайте також1,5 мільйона українців виїхали на заробітки до Польщі: що буде з їхніми пенсіями Кого запрошують до Польщі: різноробів;

пакувальників;

стоматологів;

терапевтів;

електриків;

будівельників;

доглядальниць;

нянь;

токарів;

швачок;

зварювальників;

прибиральників Скільки готові платити українцям у Польщі: стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць;

українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн в місяць;

швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць;

зварювальнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць;

різноробам обіцяють близько 30 тис. грн в місяць;

прибиральникам складів пропонують зарплату в районі 33 тис. грн в місяць;

будівельники можуть заробляти близько 45 тис. грн в місяць;

електрикам пропонують зарплату в районі 40 тис. грн. Зарплата в Україні: Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла у порівнянні з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис. 612 грн.

За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склала 477 тисяч осіб.

Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських шукачів станом на лютий 2021 року, понад 90% заробітчан не планували шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджав кожен другий здобувач за кордоном. Українці в Польщі: що необхідно знати За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників, більша частина з них - українці.

Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.

Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.

Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. До першої п'ятірки популярних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.

Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.

Станом на 20 липня 2021 року в Польщі налічувалося близько 1,5 мільйона українських трудових мігрантів. Автор: Олена Коваленко

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