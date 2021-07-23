Українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн на місяць / Ілюстрація REUTERS
Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців і готові платити нашим заробітчанам суми, які набагато вище за середню зарплату в Україні.
Про це свідчать дані порталу Rabota.ua.
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Кого запрошують до Польщі:
- різноробів;
- пакувальників;
- стоматологів;
- терапевтів;
- електриків;
- будівельників;
- доглядальниць;
- нянь;
- токарів;
- швачок;
- зварювальників;
- прибиральників
Скільки готові платити українцям у Польщі:
- стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць;
- українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн в місяць;
- швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць;
- зварювальнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць;
- різноробам обіцяють близько 30 тис. грн в місяць;
- прибиральникам складів пропонують зарплату в районі 33 тис. грн в місяць;
- будівельники можуть заробляти близько 45 тис. грн в місяць;
- електрикам пропонують зарплату в районі 40 тис. грн.
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Зарплата в Україні:
- Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла у порівнянні з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис. 612 грн.
- За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склала 477 тисяч осіб.
- Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських шукачів станом на лютий 2021 року, понад 90% заробітчан не планували шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджав кожен другий здобувач за кордоном.
Українці в Польщі: що необхідно знати
- За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників, більша частина з них - українці.
- Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.
- Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.
- Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. До першої п'ятірки популярних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.
- Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.
- Станом на 20 липня 2021 року в Польщі налічувалося близько 1,5 мільйона українських трудових мігрантів.