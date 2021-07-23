Українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн на місяць / Ілюстрація REUTERS

Польські роботодавці активно запрошують на роботу українців і готові платити нашим заробітчанам суми, які набагато вище за середню зарплату в Україні.

Про це свідчать дані порталу Rabota.ua.

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Кого запрошують до Польщі:

  • різноробів;
  • пакувальників;
  • стоматологів;
  • терапевтів;
  • електриків;
  • будівельників;
  • доглядальниць;
  • нянь;
  • токарів;
  • швачок;
  • зварювальників;
  • прибиральників

Скільки готові платити українцям у Польщі:

  • стоматологу в приватній клініці Польщі пропонують зарплату від 120 до 145 тис. грн на місяць;
  • українському терапевту в Польщі готові платити 75 тис. грн в місяць;
  • швачка може заробляти 25 тис. грн на місяць;
  • зварювальнику обіцяють до 52 тис. грн на місяць;
  • різноробам обіцяють близько 30 тис. грн в місяць;
  • прибиральникам складів пропонують зарплату в районі 33 тис. грн в місяць;
  • будівельники можуть заробляти близько 45 тис. грн в місяць;
  • електрикам пропонують зарплату в районі 40 тис. грн.
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua

Зарплата в Україні:

  • Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла у порівнянні з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис. 612 грн.
  • За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склала 477 тисяч осіб.
  • Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських шукачів станом на лютий 2021 року, понад 90% заробітчан не планували шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджав кожен другий здобувач за кордоном.

Українці в Польщі: що необхідно знати

  • За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників, більша частина з них - українці.
  • Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.
  • Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.
  • Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. До першої п'ятірки популярних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.
  • Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.
  • Станом на 20 липня 2021 року в Польщі налічувалося близько 1,5 мільйона українських трудових мігрантів.

Автор: Олена Коваленко