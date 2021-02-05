Експерт зазначив, що Кудрявцев і досі має вплив на ДАБІ.

Колишній голова Державної архбудінспекції Олексій Кудрявцев повинен понести кримінальну відповідальність за свою корупційну діяльність. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив політичний експерт Віктор Таран.

"У грудні 2018, понад два роки тому, уряд звільнив Олексія Кудрявцева з посади голови Державної архбудінспекції (вона ж - ДАБІ). Формальною підставою став виявлений факт підробки Кудрявцевим диплому про вищу освіту. Але ж варто згадати, що за три місяці до того, у вересні 2018 року, тодішній генпрокурор Юрій Луценко прямо назвав ДАБІ найкорумпованішою структурою. Тож насправді Кудрявцева звільнили саме задля вичищення Інспекції від корупції. І вже тоді в кулуарах поповзли розмови щодо того, що навіть підробка диплома посадовою особою настільки високого рангу - це вже привід для притягнення до кримінальної відповідальності. Але щось тоді не задалося", - розповів він.Читайте також"У корупції немає шансів": Кудрявцев прокоментував старт роботи електронного кабінету забудовника

Експерт зазначив, що Кудрявцев і досі має вплив на ДАБІ.

"Минуло два роки, про Кудрявцева вже потроху почали забувати. Але він насправді нікуди не щезав і продовжував весь цей час "пастися" на нивах ДАБІ, розставляючи там своїх людей. Апофеозом цих процесів стало призначення в. о. голови Інспекції Ірини Король, близької до Кудрявцева. І раптом фальшивий диплом виринув з небуття та голосно "аукнувся" пану Олексію. Адже кілька днів тому стало відомо, що Офіс генпрокурора повідомив Кудрявцеву про підозру саме у цій справі! Мало того - його було оголошено у розшук, адже на виклики до ОГП він не реагував", - пояснив Таран.

Блогер наголосив на тому, що Кудрявцев повинен опинитися за ґратами.

"Особисто мене дуже тішить, що справу проти корумпованого чиновника не було поховано. Впевнений, що за свою корупційну діяльність у ДАБІ Кудрявцев має сидіти за ґратами - нехай навіть приводом для цього слугує лише підробка диплому. Тепер головне його розшукати і довести справу до суду", - резюмував Таран.

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Автор: УНІАН