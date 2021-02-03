Офіс Тищенка «Зе-простір», за даними журналістів, знаходиться прямо в будівлі «Інтергал-буд», яку пов'язують з Володимиром Зубиком.

Житловий комплекс серед промислових відходів або висотки на місці офіційного парку. Компанія «Інтергал-Буд», яку пов'язують з екс-нардепом Володимиром Зубиком, продовжує отримувати документи на незаконне будівництво.

Про це у своєму розслідуванні розповіли журналісти програми Гроші.

Таке сприяння дозвільних органів журналісти пов'язують з новою протекцією від партії «Слуга народу», яку отримав Зубик в особі нардепа Миколи Тищенка. Його офіс «Зе-простір» знаходиться прямо в будівлі «Інтергал-буд» на вул. Московській, оренда за нього не сплачується. А свої новорічні привітання Тищенко записував на тлі новорічного містечка на Банковій біля Офісу президента. Спонсором тут теж став «Інтергал-Буд».

Зазначається, що Микола Тищенко відстоює інтереси цієї компанії на засіданнях ТСК Верховної Ради з розслідування корупції в ДАБІ, відкрито забороняючи силовикам «тиснути на забудовників». У той же час питання отримання документів на незаконне будівництво Тищенко на комісії не піднімав.

При цьому продовжується будівництво ЖК «Академ-Квартал» в провулку Приладний, на місці колишнього заводу. За документами – це реконструкція складських приміщень, по факту – дев'ять житлових будинків з назвою «багатофункціональний комплекс».

ДБР у 2019 р. почало розслідування по факту зловживання владою і службовим становищем співробітниками КМДА, які видали незаконні документи. Але це не завадило «Інтергал-Буд» знову отримати дозвіл на будівництво нової черги.

«Будівництво в санітарній зоні – це порушення чинного законодавства. Це чистого виду корупція, яка захлеснула будівельний ринок», коментує такі порушення член громадської ради при КМДА Олег Попенко.

За такою ж схемою – під виглядом будівництва багатофункціонального комплексу – «Інтергал-Буд» намагається почати будівництво в парку на вулиці Генерала Жмаченка, 20 в Києві. Місцеві жителі три роки добивалися присвоєння ділянці статусу парку, щоб уберегти сосновий ліс від забудови. Але, за даними журналістів, компанія Зубика знову намагається почати будівництво під виглядом «завершення духовно-благодійного комплексу».

Формальним замовником є ​​релігійна громада, ось тільки замість культових споруд тут планують побудувати черговий ЖК. Відповідати на запитання журналістів про зв'язок з екс-нардепом Зубиком пастор Валерій Решетинский відмовився і просто втік від знімальної групи.

Зараз забудовник намагається через Господарський суд скасувати рішення Київради про створення парку і повністю його знищити. Жителі вийшли на протест і закликають суд прийняти законне рішення.

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Автор: УНІАН