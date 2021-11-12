Стартова ціна об’єкта становила 66,74 млн грн.

Фонд державного майна України під час приватизаційного аукціону продав єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш" за 970 млн грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, участь в аукціоні взяли 22 учасники, а переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "Лортен Груп".

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Переможець запропонував за об’єкт 970 мільйонів гривень та 1 копійку, тоді як пропозиція іншого учасника, ТОВ "Стрім Капітал", становила рівно 970 млн грн.

Стартова ціна об’єкта була 66,74 млн грн.

"Електронмаш":

Державне підприємство "Електронмаш" розташоване у місті Києві за адресою Кільцева дорога, 4. До єдиного майнового комплекса підприємства увійшли 37 одиниць нерухомого майна, 32 транспортні засоби, а також земельні ділянки площею 18,6617 га.

Автор: Дмитро Шварц