Фонд державного майна України під час приватизаційного аукціону продав єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш" за 970 млн грн.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, участь в аукціоні взяли 22 учасники, а переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "Лортен Груп".
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Переможець запропонував за об’єкт 970 мільйонів гривень та 1 копійку, тоді як пропозиція іншого учасника, ТОВ "Стрім Капітал", становила рівно 970 млн грн.
Стартова ціна об’єкта була 66,74 млн грн.
"Електронмаш":
Державне підприємство "Електронмаш" розташоване у місті Києві за адресою Кільцева дорога, 4. До єдиного майнового комплекса підприємства увійшли 37 одиниць нерухомого майна, 32 транспортні засоби, а також земельні ділянки площею 18,6617 га.