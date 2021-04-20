Для отримання допомоги, зокрема, необхідний номер рахунку IBAN.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці (ФОПи) з "червоних" зон зможуть отримати державну допомогу тільки через веб-портал і додаток "Дія".

Про це повідомив керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в ході брифінгу.

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"Послуга доступна тільки в мобільному додатку "Дія" і на порталі – ви зможете підтвердити, що ви є на даний момент працюючим ФОПом або працюєте, вас не звільнили, і ви можете претендувати на цю послугу. Ми перевіримо, чи всі дані збігаються, чи знаходиться ваш регіон в червоній зоні, і, якщо так, то вже далі буде продовжуватися обробка заяви й можна буде чекати на зарахування грошей", - сказав Банік.

Він також розповів, що на Youtube-каналі "Дія" доступна відеоінструкція про те, як подавати заяву.

Крім того, Банік зазначив, що для отримання допомоги людині необхідний номер рахунку IBAN.

"На що хотів би звернути увагу – для того, щоб вам зарахували гроші, вам знадобиться IBAN рахунок, на який їх будуть зараховувати. IBAN - це не номер карти... щоб дізнатися номер IBAN, ми на сайті дали інформацію, де і як подивитися номер рахунку в будь-якому банку", - сказав Банік, додавши, що необхідно вказувати тільки номер особистого гривневого рахунку, а не будь-кого з родичів.

Присутній на брифінгу заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Дядюра розповів, що допомогу можуть отримувати наймані працівники юросіб, ФОПів, і самі ФОПи при дотриманні певних умов. Зокрема, основний КВЕД на останній день минулого місяця має бути у списку 39 КВЕДів, визначених відповідною постановою.

"Друга умова - організація, в якій працював працівник, повинна була за нього нараховувати ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу. Середня зарплата найманого працівника - не більше 30 тис. грн, і найманий працівник не працює за сумісництвом", - повідомив Дядюра.

Він зазначив окремі умови для ФОПів – ФОП має бути зареєстрований не менше трьох місяців тому. Також необхідно, щоб підприємець платив ЄСВ не менше шести місяців у 2020 році, а також ФОП не може бути одночасно найманим працівником.

Що цьому передувало

30 березня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

З 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони отримали можливість подати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги в мобільному додатку та на порталі "Дія".

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Автор: Катерина Жирій