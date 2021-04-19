Розмір держдопомоги становить 8 тис. грн.

Фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони відсьогодні можуть подати заяви на отримання 8 тис.грн держдопомоги в мобільному додатку та на порталі "Дія".

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

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Зазначається, що виплати можуть отримати ФОПи, чий КВЕД є в переліку Кабінету Міністрів.

Також фінансову допомогу можуть отримати ФОПи-пенсіонери та ФОПи з інвалідністю, звільнені від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Для цього потрібно зареєструватися на порталі або в додатку "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID; в розділі "Послуги" вибрати "Пенсії, пільги та допомога", а потім "одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".

"Додаток перевірить дані в реєстрі Пенсійного фонду на відповідність отримання виплати", - сказано в повідомленні.

Потім в заяві потрібно вказати ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, адресу реєстрації ФОП, номер банківського рахунку IBAN і згоду на обробку даних.

"Після подачі заяви виплати будуть нараховані на вказаний рахунок IBAN", - повідомила прес-служба.

Що цьому передувало

30 березня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

Як зазначила заступник керівника офісу президента Юлія Свириденко, законопроектом передбачається фінансова підтримка ФОП і найманих працівників, види діяльності яких будуть обмежені відповідно до того, що певна територія буде віднесена до "червоної" зони згідно з постановою Кабінету Міністрів.

"Законопроектом пропонується допомога з двох джерел. Перше - це державний бюджет, це гарантована сума в 8 тис. грн. Друге джерело - за рахунок місцевих бюджетів виключно в розмірі, що визначається відповідним рішенням місцевих рад з місцевого бюджету", - сказала вона.

Свириденко нагадала, що наприкінці минулого року подібну допомогу отримали 500 тис.найманих працівників і підприємців, які подавали заявки на порталі "Дія". Такий же механізм передбачається і зараз. Також Свириденко підкреслила, що Кабмін вже готується до проведення платежів, тому затримок по виплатах не буде.

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Автор: Павло Степанець