Концепція "п'ятизіркового" готелю в Google відрізнялася від підходу громадської ради з туризму.

Американський техногігант Google погодився виплатити штраф у розмірі 1,1 млн євро ($1,3 млн) у Франції.

Про це пише Techcrunch.

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Французька влада дійшла висновку про некоректність рейтингу місцевих готелів в пошуковику.

Для ранжирування готелів від однієї до п'яти зірок Google раніше використовував у своєму алгоритмі офіційне джерело громадської ради з туризму (Atout France), а також дані інших веб-сайтів готельної індустрії. Однак як з'ясувалося в ході розслідування, пізніше компанія почала використовувати при оцінці готелів власний алгоритм.

Генеральне управління з конкуренції Французької Республіки почало розслідування цього питання у 2019 році після отримання скарг від готельєрів на рейтинг Google.

Розслідування виявило, що Google замінив стандартну систему класифікації Atout France системою зоряного рейтингу, яка заснована на власних критеріях компанії. Цю систему Google застосував до більш ніж 7500 закладів.

Відзначається, що концепція "п'ятизіркового" готелю в Google не збігалася з версією Atout France. Крім того, служба з нагляду за споживачами зазначила, що використання Google терміна "зірки" за тією ж шкалою від 1 до 5, збивало споживачів з пантелику.

"Ця практика шкодила споживачам, яких вводили в оману щодо рівня обслуговування, на який вони могли розраховувати при бронюванні житла. Це також призвело до упередженого ставлення до готельєрів, чиї заклади були помилково представлені як менш престижні, ніж в офіційному рейтингу Atout France", — йдеться в заяві французького регулятора.

У Google заявили, що внесли зміни "необхідні, щоб відобразити тільки офіційний рейтинг французьких зірок готелів в Картах Google і в пошуку".

Google і штрафи

У вересні 2019 року Google оштрафували на рекордну суму за збір даних про дітей на Youtube. Інформація про дітей використовувалася для демонстрації їм таргетованої реклами.

У грудні 2018 року в РФ компанію Google оштрафували на півмільйона рублів за відмову приховувати заборонені сайти.

У березні 2013 року США оштрафували Google за незаконний збір даних

У грудні 2011 року Google оштрафували за підказки в пошуку.

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Автор: УНІАН