Початок виробництва заплановано на 2040 рік.

Південнокорейська компанія Hyundai Rotem офіційно розпочала розробку свого основного бойового танка нового покоління K3, який стане першим у світі безшумним танком на водневому паливі. Його створюють у співпраці з Агентством з розвитку оборони (ADD) та Агентством з технологій та якості в оборонній сфері, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що K3 має стати значним вдосконаленням моделі K2 Black Panther. Початок виробництва заплановано на 2040 рік. Вже зараз його називають найамбітнішою ініціативою Південної Кореї.

Танк K3 стане гібридним - ранні моделі будуть оснащені двомодовою воднево-дизельною системою перед повним переходом. Це дасть танку унікальні тактичні переваги. Зокрема, зменшить виявлення інфрачервоними датчиками та акустичними системами спостереження, одночасно підвищуючи оперативну витривалість та мобільність.

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Новий танк отримає:

130-мм гладкоствольну гармату на безпілотній башті;

гарматну систему зі штучним інтелектом, здатну автономно відстежувати та уражати цілі;

багатоцільові протитанкові керовані ракети дальністю ураження до 8 км;

дистанційну бойову станцію, здатну встановлювати калібри від 12,7 мм до 30 мм.

Зазначається, що питання виживання екіпажу вирішено за допомогою низькопрофільного корпусу та броньованої внутрішньої капсули, що вміщує екіпаж з трьох осіб: водія, навідника та командира, ізольованих від місця зберігання боєприпасів.

Виробництво та постачання танків - останні новини

14 липня стало відомо, що найбільший збройовий концерн Німеччини Rheinmetall планує випустити тисячі бронемашин для Бундесверу. Головною причиною зростання обсягів продажів компанії залишається війна в Україні.

Раніше повідомлялося, що наразі очікується постачання Україні 49 австралійських Abrams M1A1 SA та останніх 32 Leopard 1A5 від Німеччини, Данії та Нідерландів.

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