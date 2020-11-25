Найбільше скорочення торкнуться Великобританії та Німеччини. Також масові звільнення заплановані в Польщі, Словаччині, Італії та Бельгії.

Компанія IBM планує скоротити близько 20% співробітників компанії в Європі, щоб знизити витрати в сервісному підрозділі, який повільно розвивається.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Компанія IBM планує скоротити близько 10 тис.робочих місць в Європі з метою знизити витрати в сервісному підрозділі та підготувати бізнес до відокремлення.

Відзначається, що це близько 20% всіх співробітників компанії в регіоні.

Найбільше скорочення торкнуться Великобританії та Німеччини. Також масові звільнення заплановані в Польщі, Словаччині, Італії та Бельгії.

Про заплановані скорочення IBM оголосила на початку листопада на зустрічі з Європейським представником профспілки робітників. Планується, що скорочення завершаться в першій половині 2021 року.

"Наші кадрові рішення приймаються для того, щоб забезпечити найкращу підтримку нашим клієнтам у використанні гібридної хмарної платформи на базі штучного інтелекту", — заявив прес-секретар компанії.

За даними Bloomberg, найбільше постраждає бізнес IBM у сфері традиційних IT-послуг - управління центрами обробки даних клієнтів та інформаційна підтримка при установці, експлуатації та ремонті обладнання.

Попередні плани

У жовтні IBM заявляла про плани розділити бізнес на дві різні компанії та зосередитися на своєму новому підрозділі гібридних хмарних обчислень та штучного інтелекту. У компанії сподіваються, що це допоможе їм повернути зростання доходів.

Повідомляється, що на початку року IBM вже скорочувала штат, але не розкрила тоді кількість звільнених. За даними видання, йдеться про тисячі працівників.

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Автор: УНІАН